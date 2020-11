Bon plan : Un HUB USB-C pour MacBook Air et MacBook Pro à 15,99€

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3

On approche du Black Friday et les promotions commencent à être nombreuses sur internet. Dans la catégorie "Vente Flash" d'Amazon, on a découvert un HUB USB-C pour MacBook à un prix défiant toute concurrence. Muni de plusieurs ports indispensables qui manquent cruellement au MacBook d'Apple, vous allez pouvoir vous faciliter la vie à petit prix !

Profitez vite de la promo pour Mac

Si vous êtes propriétaire d'un MacBook Air et/ou Pro, vous avez probablement senti cette frustration de ne pas avoir de port USB ou encore de lecteur de carte SD/Micro SD. Heureusement, il existe une multitude d'accessoiristes qui n'attendent qu'une chose... Vous vendre un HUB USB-C avec tous les ports qui vont vous manquer.

La marque Flyand propose aujourd'hui sur Amazon (et pendant une durée très limitée) un adaptateur pour MacBook comportant plusieurs ports USB.

Vous trouverez :

Un port USB-C capable de transférer des données à une vitesse de 5 Gbps maximum

capable de transférer des données à une vitesse de 5 Gbps maximum Deux ports USB 3.0 avec aussi une capacité de transfert des données jusqu'à 5 Gbps

avec aussi une capacité de transfert des données jusqu'à 5 Gbps Un lecteur de carte SD (jusqu'à 256 Go) et Micro SD

Le HUB USB-C occupe les deux ports USB-C qui sont disponibles sur le côté droit ou gauche de votre MacBook, la consommation d'énergie est raisonnable et le design est plutôt discret. Le HUB est conçu en aluminium anodisé lisse et il possède une dissipation rapide de la chaleur en cas de sollicitation de tous les ports.

Ce qui est formidable c'est qu'il n'y a aucun pilote ou application à installer sur son MacBook, vous avez juste à le brancher et il s'occupe du reste !



Le Flyland HUB USB C est actuellement disponible à un prix de 15,99€ soit une économie de 20% par rapport au prix habituel. À noter que le HUB USB-C que vous voyez sur l'image ci-dessus n'est compatible qu'avec les MacBook Pro 13" et 15" de 2016 à 2019 et le MacBook Air 13" de 2018 et 2019.

À la question "est-il compatible avec le MacBook Pro 16" de 2019 ?", d'après les consommateurs qui l'ont acheté, il l'est.

Petit point faible quand même pour ce HUB USB-C, il manque un port Ethernet, HDMI, Thunderbolt 3 ou encore USB-A. Mais bon, c'est aussi ce qui justifie son prix assez bas !