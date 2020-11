Shadow Fight Arena : le jeu de combat est de sortie sur mobile

Alban Martin

Le studio Nekki n'en a pas terminé avec sa licence Shadow Fight puisque le jeu de combat vient de revenir sur mobile dans un nouveau titre appelé Shadow Fight Arena ! Encore une annonce exclusive d'iPhoneSoft.



Avec son moteur graphique aperçu dans Shadow Fight 3, le nouveau jeu de Nekki est clairement impressionnant et mise tout sur le PvP. Regardez la vidéo du jeu :

Shadow Fight Arena : le Soulcalibur mobile

Shadow Fight Arena poursuit sur la lancée du précédent opus avec cette fois des combats par équipe de trois et des duels en ligne, joueur contre joueur. Côté RPG oblige, tous les héros possèdent des capacités évolutives qui interagissent entre elles et que vous pouvez faire monter de niveau. C'est un pan important qu'il ne faudra surtout pas négliger.



Avec les joutes à plusieurs de ce nouvel épisode, le côté tactique est amplifié puisqu'il faut choisir le guerrier adéquat pour contrer les tactiques de l'adversaire. Mais il faut surtout maitriser les capacités du combattant sur le bout des doigts, chose qui prend du temps puisque chaque protagoniste peut déclencher une centaine de coups. Avec ses armes et ses enchainements, Shadow Fight Arena nous fait clairement penser à Soulcalibur. Sauf qu'ici, le moteur graphique est au niveau des productions actuelles sur PS4 et Xbox One.

Voilà une belle occasion de découvrir gratuitement la saga Shadow Fight qui a été téléchargée plus de 500 millions de fois sur iOS et Android.



Si vous vouliez un bon jeu de baston, ne cherchez plus ! Par contre, il faudra 2 Go d'espace libre et faire attention aux achats intégrés qui vont jusqu'à 109€. Disponible dès maintenant sur App Store et Play Store.

