Electronic Arts veut faire progresser sa division mobile

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Le mobile est devenu très important dans les stratégies des divers grands studios du monde du jeu vidéo, en témoigne notamment l'arrivée (tardive) de Nintendo dans le milieu. En effet, nos smartphones sont de plus en plus puissants et permettent de jouer n'importe où, n'importe quand, que ce soit pour se divertir, se lancer dans la compétition ou jouer avec des amis.



Il semblerait qu'Electronic Arts, encore timide sur l'App Store et le Play Store, veut suivre cette tendance et aurait pour objectif de faire progresser sa division mobile, notamment en s'aidant d'un certain FIFA.

Electronic Arts veut avoir plus d'impact dans le jeu vidéo mobile

Il y a peu, le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, avait un appel avec les différents investisseurs du groupe pour détailler la stratégie du studio dans les prochaines années. Selon GamesIndustry.biz, il y aurait "six nouveaux jeux mobiles de football en développement pour de nouveaux genres et de nouveaux marchés", rien que ça !



Il faut dire que plus tôt dans l'année, EA a fait venir Jeff Karp à la tête de sa division mobile : celui-ci a notamment fait ses armes chez Zynga et Big Fish Games, deux mastodontes du milieu. Andrew Wilson est ainsi revenu sur cette arrivée :

Karp dispose d'un réseau formidable dans le domaine mobile. Et il y a beaucoup de grands développeurs qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise, mais ils n'ont pas la propriété intellectuelle pour construire leurs jeux ou le côté marketing pour vraiment stimuler l'acquisition dans ce qui devient un marché de plus en plus concurrentiel.

Reste désormais à savoir ce que seront ces fameux jeux liés au football !



