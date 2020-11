Forager : le superbe jeu de crafting est disponible sur iOS !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Forager, un idle game très apprécié, est finalement disponible sur l'App Store. Finalement car le jeu avait d'abord été prévu pour le 24 septembre avant d'être repoussé à 2021. Mais les développeurs du studio HopFrog ont accéléré la cadence et ont permis aux fans d'y jouer en 2020.



Regardez la vidéo trailer :

Explorez, craftez, collectez et gérez vos ressources, trouvez des secrets et créez votre base à partir de rien ! Achetez des terres pour explorer et vous étendre !

Forager : un Minecraft en puissance sur mobile

À l'origine, Forager est né cours d'une session Game Jam, où le jeu est arrivé en seconde place. Ensuite, il a connu un fort succès sur PC via Steam, avant de débarquer sur Switch, PS4 et iOS.



Comme dans tout bon jeu de construction / aventure / survie, vous démarrez avec presque rien sur une petite île et votre objectif est de chercher et d'acheter des terres, avant de les défendre. Pour cela, il faudra améliorer vos compétences, acquérir des objets utiles, gérer ses ressources, etc. Forager a séduit les joueurs avec son mélange incroyable de gameplay qui se rapproche d'un Minecraft, la référence de Mojang.



Tout en 2D avec des graphismes 16-bits soignés, Forager propose un monde ouvert inspiré des meilleurs titres du genre avec de l'aventure donc, mais aussi de la gestion, du shoot et des énigmes.

Collectez, amassez et gérez des ressources.

Fabriquez des objets et des structures utiles.

Créez une base à partir de rien. Achetez des terres pour explorer et vous étendre.

Progressez dans les niveaux, et découvrez de nouveaux plans, compétences et capacités.

Résolvez des énigmes, dévoilez des secrets et bravez des donjons !

Votre liberté est totale ! À vous de fixer vos propres objectifs !



Un jeu premium à 8,99€ qui vaut largement son prix et qui ne requiert que 150 Mo d'espace libre. Un titre à tester de toute urgence !



PS : Forager n'est pas encore disponible sur Android.

Télécharger Forager à 8,99 €