Le HDMI 2.1 est-il important sur PS5 et Xbox Series X ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Nous sommes à quelques jours, voire quelques heures selon votre choix, de la sortie des nouvelles consoles de salon next-gen. Aujourd'hui, des premières Xbox Series X commencent à trouver le chemin de leurs nouveaux foyers alors que la PlayStation 5 sera commercialisée jeudi prochain, le 19 novembre.



Ainsi, de premiers tests commencent à voir le jour provenant des plus grands sites dans le jeu vidéo, laissant entrevoir ce qui nous attend pour les prochaines années. Parmi les nouveautés, il faut savoir que les consoles optent désormais pour la technologie HDMI 2.1. Mais, est-ce que cette dernière amène une véritable différence ?

Quelles sont les nouveautés qu'apporte le HDMI 2.1 ?

Si vous comptez acheter l'une des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, ainsi qu'une télévision 4K ou 8K, il est conseillé de vérifier la compatibilité avec le HDMI 2.1. Bien que la seule présence du HDMI 2.0 permettra de jouer aux nouveaux jeux, les prises 2.1 ont tout de même une belle petite importance.



En effet, la norme a commencé à voir le jour en 2019 et permet notamment de profiter de flux vidéo et audio en ultra haute qualité grâce à une bande passante allant jusqu'à 48 Gbits/seconde (contre 18 Gbits/seconde pour du 2.0). Cela permet le 8K par exemple.



LG explique notamment la différence :

Cela permettra notamment de pouvoir jouer en 4K (ou 2160p) jusqu'à 120 images par seconde et en 8K (4320p) à 60 images par seconde. La prise assure également un meilleur flux sonore vers les barres de son ou les home-cinéma compatibles, puisque le son ne sera ici pas compressé.

Une amélioration qui reste tout de même accessoire pour la PS5 et la Xbox Series X puisque peu de jeux atteindront la 4K à 120 images par seconde. Mais pour la partie audio, cela devrait apporter un gain de qualité non négligeable pour ceux qui ont des équipements audio haut de gamme.



Si cela vous intéresse, on trouve des câbles HDMI 2.1 prêts pour la 8K et le Dolby Vision à 15€.