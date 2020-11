Sony dévoile le calendrier de sortie des exclus PS5 dont Gran Turismo 7

Corentin Ruffin

Alors que nous ne sommes plus qu'à 9 jours de la sortie officielle de la nouvelle PlayStation 5, Sony nous fait saliver avec des vidéos de ce qui nous attend une fois la manette en main. Mais, mieux encore, la firme nippone commence doucement à dévoiler le calendrier des exclusivités qui seront disponibles dans les prochains mois sur la console.



Parmi eux, on pense notamment à Ratchet & Clank : Rift Apart, Gran Turismo 7, Returnal ou encore Horizon Forbidden West.

Sony donne des indices sur la sortie de ses exclusivités

Ce jeudi 12 novembre, des millions de chanceux pourront mettre la main sur la nouvelle console next-gen de Sony, tandis qu'en Europe, il faut patienter jusqu'au 19 novembre. Pour le moment, très peu d'exclusivités seront disponibles au lancement de la PlayStation 5 (Spider-Man : Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy : A Big Adventure, GodFall ou encore Astro’s Playroom), mais on en sait plus sur la suite.



En effet, de premiers indices ont été données par Sony concernant le calendrier de lancement : ce sont nos confrères de The Verge qui, au travers de la nouvelle vidéo teasing du constructeur, ont remarqué une petite note laissant entrevoir des fenêtres de sorties.

Par exemple, on sait que Ratchet & Clank : Rift Apart, Gran Turismo 7 et Returnal sortiront durant le premier semestre 2021 tandis qu'Horizon Forbidden West ne verra le jour qu'au second semestre.



Si la date exacte n'est pas donnée, nous avons désormais une vision plus précise du calendrier de la firme.



