Benchmark : le MacBook Air M1 plus puissant que le MacBook Pro 16 Core i9

Julien Russo

Apple l'affirme, jamais une puce n'est assez aussi loin que la M1 conçue pour les nouveaux Mac. Mardi soir a été annoncé un nouveau MacBook Air, MacBook Pro 13" et Mac Mini avec la puce M1 Apple Silicon. Les premiers retours affirment que cette puce arrive à défier toute logique en ce qui concerne les performances ! D'ailleurs elle permet même au MacBook Air de faire mieux que le modèle supérieur... Le MacBook Pro 16 pouces. Voilà qui conforte la première analyse parue hier.

M1 : Un monstre de performance

Décrite comme une puce surpuissante, le M1 Apple Silicon vous permet des performances de processeur jusqu'à 3,5 fois plus élevées tout en assurant une efficacité énergétique optimale.

Cette nuit, le premier benchmark officiel sur Geekbench du MacBook Air avec la puce M1 accompagné de 8 Go de RAM a permis de démontrer le gain de performances quand on le compare à d'autres générations de Mac. Les résultats sont impressionnants puisque le test présente un score monocoeur de 1687 et un score multicoeur de 7433. Il est aussi indiqué que le M1 possède une fréquence de base à 3,2 GHz.

En ce qui concerne les performances monocoeur, le MacBook Air se place en première position, il est meilleur que l'ensemble des appareils iOS et iPadOS, mais aussi que la totalité des MacBook Pro et iMac sous Intel actuellement commercialisé. Le dernier iPhone 12 Pro a obtenu un score de 1584 et un score multicoeur de 3898. En ce qui concerne l'A14 sur les derniers iPad Air, on est sur un score monoceur de 1585 et un score multicoeur de 4647.

Si le M1 Apple Silicon arrive à nous surprendre, il a probablement choqué en interne chez Intel, puisque la firme de Cupertino a réussi à mieux faire que les performances du Intel Core i9 à 2,4 GHz de 10e génération.

Cependant, la puce M1 a quand même ses limites, si elle se place devant tous les deniers MacBook Pro 16 pouces qui ont été commercialisés l'année dernière, elle n'arrive pas à mieux faire que les Intel Xeon qui se trouvent dans le dernier Mac Pro de 2019 et l'iMac Pro de 2017. Le M1 Apple Silicon ne fait pas mieux non plus que le Intel Core i7 3,8 GHz (8 cores) qui est dans l'iMac 27 pouces de 2020. Mais il faudra voir sur une configuration avec 16 Go de RAM.

Pour rappel, le M1 Apple Silicon a spécialement été conçu pour Mac et réuni 16 milliards de transistors et intègre le processeur central (GPU), le processeur graphique (GPU), le Neural Engine, les E/S... Le tout sur un minuscule circuit intégré.