La manette DualSense n'est pas reconnue sur iOS et MacOS (màj)

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Nous avons reçu notre première manette DualSense pour la PS5, et il est pour le moment impossible de la connecter à un iPhone ou à un Mac. Alors que la manette des Xbox Series X et S est déjà appairable sur les appareils Apple, elle n'est pas encore fonctionnelle pour les jeux. Cela viendra plus tard via une mise à jour comme indiquée dans une fiche d'assistance.

La manette DualSense n'est pas encore compatible avec Apple

Alors que la DualShock 4 était supportée par iOS, iPadOS, TvOS et MacOS, on pensait que la DualSense de PS5 allait en faire de même. Celle qui est vendue près de 70€ n'est en effet même pas visible dans la liste des appareils Bluetooth que ce soit sur Mac ou iPhone. Nous avons testé plusieurs fois la manipulation avec un câble USB-C sur Mac et en appuyant simultanément sur le bouton "Share" (le petit à gauche du trackpad) et le bouton "Playstation". Rien n'y fait.

En tout cas, on peut constater que la manette de PS5 s'inspire de celle de son concurrent américain avec un meilleur grip et de nouveaux boutons replacés. De même, la prise en main de la DualSense surprend de prime abord avec une prise de poids et de gabarit. N'oublions pas non plus que le câble USB-C n'est pas fourni (il l'est avec la console).



Nous attendrons donc une communication officielle de Sony et Apple, car il parait invraisemblable que la DualSense ne soit pas compatible. Il faudra certainement attendre une mise à jour d'iOS et de macOS pour cela.



Mise à jour : finalement on peut l'appairer sur Mac, mais elle ne semble pas fonctionnelle dans les jeux.