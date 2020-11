The Pathless : le nouveau jeu Apple Arcade, PS4 et PS5

Alban Martin

En ce jour de sortie de la PlayStation 5, Annapurna Interactive, qui a édité les jeux Florence, Journey, Flower et autre Donut County propose leur dernière création nommée The Pathless sur PS4 et PS5. Mais les joueurs Apple sont aussi concernés puisque le titre annoncé en septembre 2019 est également disponible sur Apple Arcade.





The Pathless est disponible !

The Pathless se place dans la catégorie des jeux d'action-aventure avec comme modèle un certain Abzu. Oui, les développeurs sont ceux du studio Giant Squid qui nous proposent une aventure en low-poly au rythme varié, le tout avec une musique signée Austin Wintory.



Vous jouez la dernière chasseuse de la Terre qui se rend sur une île mystérieuse pour dissiper l'obscure malédiction qui s'abat sur le monde. Elle s'appuie sur son expertise en archerie mais aussi sur un aigle apprivoisé qui lui permettra de passer des obstacles réputés infranchissables. Votre héroïne devra exécuter des acrobaties de folie, résoudre des énigmes et réaliser des tirs téléguidés avec son arc pour progresser dans un monde ouvert magnifique. Si vous aimez les aventures à la Zelda, vous allez adorer traverser des forêts brumeuses, des prairies verdoyantes et des toundras enneigées.



Outre l'exploration et la plateforme, The Pathless est ponctué de combats épiques avec des esprits corrompus géants qui rôdent dans les bois.



The Pathless est disponible dès maintenant pour les abonnés Apple Arcade et sur PS5. On le retrouve aussi sur PS4.

