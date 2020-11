Apple TV+ : Hasan Minhaj rejoint le casting de la saison 2 de The Morning Show

C'est l'une des séries stars d'Apple TV+, présente depuis le premier jour de la disponibilité du service, The Morning Show a été renouvelé pour une seconde saison depuis le début de l'année ! On vient d'apprendre aujourd'hui qu'Apple a accueilli Hasan Minhaj dans sa création originale. Celui-ci aura un rôle important et récurrent dans plusieurs épisodes !

Hasan Minhaj rejoint The Morning Show

Le temps est long pour la mise en ligne de la saison 2 de The Morning Show... Le tournage aux États-Unis qui a été interrompu par le Covid-19, a permis de revoir quelques épisodes et réécrire la synopsis de plusieurs épisodes. Ce retard a aussi permis d'inclure un nouvel acteur, l'excellent Hasan Minhaj de Patriot Act sur Netflix.

Deadline qui relaie l'information explique qu'il incarnera Éric, un homme du show-business qui est considéré comme une étoile montante charismatique de la télévision américaine. Dans la série il rejoindra l'équipe du Morning Show pour participer aux journaux quotidien.

Hasan Minhaj intègre le casting déjà bien "VIP" avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell ou encore Billy Crudup.

Si vous n'avez pas vu The Morning Show, nous vous conseillons fortement de voir la première saison qui est... fantastique et très addictif ! L'histoire vous emmène en pleine émission matinale d'une grande chaine américaine, le présentateur Mitch Kessier est accusé par la presse d'harcèlement sexuel envers plusieurs femmes. Immédiatement écarté du Morning Show par la direction de la chaine, Alex Levy avec qui il présente l'émission depuis plus de 10 ans se retrouve seule... Perdu et dépassé par les événements ! Elle devra trouver le remplaçant de Mitch et elle va tomber sur Bradley Jackson... Une reporter de terrain à la forte personnalité qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas.



Le tournage de la saison 2 du Morning Show a repris il y a tout juste un mois. Il faudra probablement s'attendre à la sortie de la saison 2 vers le deuxième trimestre de l'année prochaine.