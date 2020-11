Un couvercle d'Apple II signé par Steve Jobs et Wozniak dans une enchère à 20 000$

Ce n'est pas la première fois que l'on voit un produit Apple signé par l'un des deux co-fondateurs de l'entreprise qui part en enchère à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Cette fois-ci, c'est un couvercle d'Apple II qui est mis dans une enchère qui devrait démarrer à partir de 20 000$. Son propriétaire est convaincu que l'enchère peut aller loin !

Un objet collector

Nous sommes en 1984, Thomas Earl Neudecker II un professeur de l'Université de Pittsburgh est passionné par l'esprit visionnaire de Steve Jobs qu'il suit de près. Avec des amis, il décide de participer à l'événement de sortie du premier Macintosh qui a lieu le 24 janvier 1984. Dans la salle, il y a la présence de Steve Wozniak, mais également celle de Steve Jobs qui monte sur scène pour la présentation du nouveau Mac. Neudecker va avoir l'idée d'apporter son Apple II (acheté quelques années avant) à Steve Jobs et Steve Wozniak pendant que les deux hommes sont côte à côte en train de discuter. Il va gentiment leur demander (feutre à la main) de signer son Apple II qu'il tient dans ses mains.

Les co-fondateurs d'Apple acceptent avec un grand sourire. Sachant que cela pourrait prendre de la valeur à l'avenir, Neudecker va prendre la décision de garder précieusement chez lui le couvercle de son Apple II.

Après le décès du professeur, le couvercle va atterrir dans la collection "Livres rares, autographes et cartes" de la maison de ventes Doyle. Celle-ci va conserver le produit avec les deux signatures pendant plusieurs années pour finalement se séparer du couvercle dans des enchères qui auront lieu dans quelques semaines !

Doyle explique que ce couvercle était une pièce de collection aux yeux de Thomas Earl Neudecker II :

Lors de la réception qui a suivi, en présence des fondateurs d'Apple, il s'est fait un devoir de rencontrer Steve Jobs et Steve Wozniak. En prévision de cela, il a transporté le couvercle de l'Apple II dans sa mallette.

Quand il a rencontré les deux fondateurs, il leur a fait signer le couvercle. C'est devenu un bien précieux, et il l'a fait encadrer et l'a accroché dans son bureau à domicile.

L'enchère qui va débuter à la fin novembre devrait commencer entre 20 000 dollars et 30 000 dollars, il y a de fortes chances que l'enchère monte très vite puisque la signature de Jobs et Wozniak en même temps est très rare. Comme on peut le voir sur la photo, la pièce est en excellent état.



