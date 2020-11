Apple TV+ : la bande-annonce du documentaire "Earth at Night in Color"

Il y a 2 heures (Màj il y a 43 min)

Julien Russo

1

Sur Apple TV+ on retrouve de nombreux documentaires sur différentes thématiques, Apple a compris que c'était un style de programme qui plaisait aux abonnés et qui permettait de les fidéliser. Après avoir dévoilé Tiny World et Becoming You, la firme de Cupertino vient de mettre en ligne la bande-annonce de Earth At Night In Color, une exploration passionnante !

Voici la bande-annonce du prochain documentaire Apple TV+

Après une multitude de créations originales fantastiques qui sont sorties cette année sur Apple TV+, le service de streaming va proposer une dernière pépite pour les passionnés des documentaires animaliers.

Ce petit chef d'oeuvre a un nom... Il s'appelle "The Earl at Night in Color" et il va arriver dès le 4 décembre 2020 dans tous les pays où Apple TV+ est disponible.

L'objectif de cette série documentaire c'est de vous montrer la vie nocturne des animaux sauvages. Vous découvrirez comment ils se déplacent, chassent et se nourrissent une fois la nuit tombée !

Ce reportage a particulièrement été difficile puisqu'il a été tourné sur six continents dans des environnements parfois dangereux en pleine nuit. Apple a utilisé des caméras de pointe pour enregistrer en très basse luminosité.

Voici la synopsis fournie par Apple :