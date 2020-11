Apple TV+ : Les abonnés qui ont pris Apple One ont un remboursement

On vous en avait parlé il y a quelques jours, Apple vient de mettre à exécution sa promesse de remboursement. Plusieurs abonnés ont reçu l'information par mail que pour éviter un doublon de facturation (Apple One + l'abonnement Apple TV+ déjà payée), le service de streaming serait remboursé par crédit à dépenser sur l'App Store et/ou l'iTunes Store.

Apple procède au remboursement

C'est parti ! Apple vient de démarrer ce week-end sa campagne de mail de remboursement pour Apple TV+. Les personnes concernées sont celles qui ont payé Apple TV+ à l'année ou qui avaient déjà été facturées avant d'avoir souscrit à Apple One.

Dans ce mail, la firme de Cupertino explique que ceux qui ont choisi l'abonnement à l'année pour Apple TV+ se verront rembourser 4,99$ x le nombre de mois restants et pour les autres seulement un mois. Vous l'aurez compris, Apple veut que la transition vers Apple One se réalise dans les meilleures conditions.

D'autres utilisateurs du Canada et d'Australie ont également reçu ce mail, la seule différence pour eux c'est que le prix diffère, au Canada le service Apple TV+ coûte 5,99$/mois et en Australie 7,99$/mois.

Les utilisateurs français devraient aussi être concernés par cette mesure de remboursement, Apple est en train de continuer sa campagne de mail dans les autres pays. À noter que pour les abonnés Apple TV+ qui avaient la période de gratuité d'un an prolongé jusqu'en février 2021, vous n'aurez le droit à aucun geste de la part d'Apple.