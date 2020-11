Not Chess : un jeu d'échecs, qui n'en est pas un, en précommande

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Encore un jeu prometteur en approche de l'App Store ! Not Chess (v1.0, 29 Mo, iOS 9.0), c'est son nom, semble vouloir cacher sa propre nature. Car oui, la création du développeur Ovidiu Tepes alias Crevasse, est un jeu d'échecs, tout en prétendant le contraire.



Prenant la forme d'un puzzle qui se sert des pions et de certaines règles des échecs, on comprend dont la nuance du nom "Not Chess" qui ne met pas les duels 1 contre 1 en avant, mais seulement quelques spécificités du jeu.



Pour comprendre les subtilités de ce dernier, voici sa bande-annonce :

Not Chess : un subtil mélange d'échecs et de puzzles

Attendez, si ce jeu n'est PAS des échecs, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de puzzle époustouflant avec quelques règles d'échecs simples et quelques ingrédients spéciaux pour le rendre amusant et stimulant pour tout le monde !



Vous commencez avec une seule pièce. Sur tout le plateau, il y a quelques pièces d'échecs stratégiquement placées. Lorsque vous prenez une pièce d'échecs, vous devenez cette pièce et héritez de ses capacités. Le niveau est terminé lorsque vous récupérez la pièce.

Il faut dire que le développeur Crevasse n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il a notamment publié le jeu Railway Canyon en juillet dernier, puis récemment l'excellent The Longest Drift.



Not Chess proposera 3 modes de difficulté et ne nécessite aucune connaissance préalable ni même d'intérêt pour les échecs. Date de sortie prévue au 8 décembre pour 2,29€.

