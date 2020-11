Xbox Series X/S : 70% des consoles sont liées à un abonnement Game Pass

Il y a 36 min

Alexandre Godard

Réagir

Xbox est passé à l'étape supérieur, à la nouvelle génération avec ses consoles Xbox Series X/S. Côté stratégie, là aussi il y a de l'évolution puisque Microsoft ne communique plus sur les chiffres de ventes de consoles mais bien sur le nombre d'abonnements à son nouveau service baptisé Game Pass.



70% des nouvelles Xbox possèdent un compte Xbox Game Pass

Cela fait maintenant une semaine que les nouvelles Xbox sont sorties et d'après les premiers retours de Microsoft, c'est le plus gros lancement jamais opéré par la marque. Phil Spencer, le boss de la division Xbox a déclaré qu'il ne donnerait plus de chiffres de ventes, la stratégie étant maintenant de miser sur le nombre d'abonnements Game Pass en activité plutôt que le nombre de machines vendues. Pour rappel, le Game Pass est un abonnement que vous payez de façon mensuelle ou annuelle, qui vous permet d'avoir accès à plus d'une centaine de jeux en illimités.

Cette nouvelle politique chez Xbox a l'air de plutôt bien fonctionner car selon les dernières informations et estimations, 70% des consoles vendues pendant les 24h de lancement sont liées à un abonnement Xbox Game Pass. Ce chiffre (non officiel) permet encore une fois de rappeler l'importance de ce tout nouveau service créé par Microsoft qui ne cesse de gagner en popularité. Pour rappel, Microsoft compte bien gagner encore plus d'abonnés à ce service avec son abonnement Game Pass Ultimate qui pour sa part est un peu plus cher mais donne d'autres avantages comme par exemple l'accès à xCloud, le service de jeux vidéo en streaming de chez Microsoft.



Microsoft semble donc avoir trouver sa voie de la réussite avec cette nouvelle politique qui vise à miser sur les abonnements et les services proposés aux joueurs. Il faut tout de même rappeler que si Xbox a changé de stratégie et décidé de ne plus communiquer sur le nombre de ventes, c'est principalement dû au fait que le retard sur Sony en ce qui concerne les ventes de consoles est surement trop important. Pour rappel, dans le monde entier, il y a en moyenne trois fois plus de Playstation vendues que de Xbox. C'est notamment pour cette raison que cette année, tout l'écosystème Xbox est disponible sur PC.