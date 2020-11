Disney+ lance la carte cadeau pour les fêtes de fin d'année

Il y a 39 min (Màj il y a 29 min)

Julien Russo

Réagir

Décidément les cartes cadeaux sont tendance pour cette fin d'année. Après Twitch qui propose des cartes cadeaux en euro, c'est désormais au tour de Disney+ de proposer d'acheter des cartes cadeaux à offrir à vos proches pour Noël ou un anniversaire à venir. Ce concept fréquemment utilisé par les concurrents, va permettre de faire découvrir le service de streaming à des personnes qui n'auraient jamais souscrites par elle-même.

La carte cadeau Disney+ qui va faire plaisir

La force de Disney+ aujourd'hui c'est son catalogue riche en licence, vous allez retrouver la majorité des films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ainsi que les nombreux documentaires de National Geographic.

L'autre atout qui commence à prendre une grande ampleur c'est les créations originales Disney+ qui deviennent de plus en plus présentes dans le catalogue. Aujourd'hui, vous pouvez offrir l'accès à ce grand catalogue à un ami ou un membre de votre famille qui pourra profiter d'une année offerte !

Disney a fait le choix de proposer qu'une carte cadeau d'une valeur de 69,99€, on aurait apprécié des cartes cadeaux intermédiaires de 3 mois ou même 6 mois d'abonnement.



Si vous êtes intéressé, il faudra passer commande directement depuis le site de DisneyPlus dans la section "Cadeau".

Vous serez après transféré vers un formulaire qui vous demandera plusieurs informations comme vos coordonnées personnelles et celles de celui qui aura la chance de recevoir le cadeau, puis vous passerez au paiement.

Disney présente cela comme une "carte digitale d'un an d'abonnement" sur le résumé de la commande.

Il y a quelques informations très importantes à savoir. La carte cadeau fonctionne uniquement pour les nouveaux abonnés, si la personne a déjà profité d'un mois d'abonnement, elle ne pourra pas l'utiliser.

Pour l'instant, le groupe ne propose pas de carte cadeau en format physique en France , la seule solution pour offrir une carte cadeau Disney+ ce sera de l'envoyer sous forme de code par mail.

Si ces deux points sont globalement décevants, le dernier est une bonne nouvelle puisque la carte cadeau n'a aucune date d'expiration. Vous pourrez l'utiliser quand vous le voulez, mais on sait très bien que la personne à qui vous offrirez la carte cadeau s'empressera de saisir le code pour profiter de son année offerte ! Rappelons qu'un an de Disney+ permet d'économiser 15% sur la facture comparé à un abonnement mensuel à 6,99€.



Disney+ explique dans son communiqué officiel que cette carte cadeau permettra de découvrir les contenus les plus populaires comme Mulan, Soul ou encore l'incroyable série The Mandalorian. À noter que pendant cette année offerte, de nombreuses créations originales arriveront !

Télécharger l'app gratuite Disney+