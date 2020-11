Le port HDMI 2.1 moins puissant sur PS5 que sur Xbox Series X

Avec la sortie des nouvelles consoles, les tests en tout genre vont de plus en plus occuper l'espace de YouTube. C'est le cas avec cette vidéo qui démontre que le HDMI 2.1 de la Xbox Series X serait plus puissant que celui de la PS5. Voyons cela un peu plus en détails...

Le HDMI 2.1 meilleur chez Xbox ?

Commençons par un bref rappel de ce qu'est le HDMI 2.1. Le HDMI 2.1 est la nouvelle norme de port HDMI qui remplace le HDMI 2.0 que l'on connaît tous depuis des années. Le 2.1 permet de passer d'une bande passante de 18 Gbps à 48 Gbps soit 2.5 fois plus, ce qui permet entre autres de doubler la fréquence d'image pour pouvoir lire les jeux en 120Hz au lieu du 60 Hz, ce qui donne une image beaucoup plus fluide. Sans trop rentrer dans les détails, la norme 2.1 apporte en plus des nouveautés comme le VRR ou le ALLM qui la encore améliore la qualité et la fluidité de l'image.

Rentrons maintenant dans le sujet. Une chaîne Youtube du nom de DHTVTest vient de publier une vidéo qui analyse en détail le port HDMI 2.1 proposé sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Après plusieurs tests, ils se sont rendus compte que le port de la PS5 est moins puissant que celui de la Series X. En effet, celui de la PS5 délivre une bande passante pouvant atteindre les 32 Gbps alors que le standard permet de monter jusqu'à 48 Gbps. Surement que Sony a pour le moment bloqué quelques fonctionnalités sur sa console (comme pour le SSD supplémentaire indisponible pour le moment) et qu'à travers une mise à jour dans le futur, cela pourrait se débrider.



Du côté de Microsoft avec la Series X, on ne monte pas non plus jusqu'aux 48 Gbps possible mais on atteint tout de même les 40 Gbps. Ce "problème" semble tout de même minime car pas sûr que cela se ressente pour le joueur au quotidien d'autant que pour le moment, la plupart des joueurs console ne possèdent pas encore d'écran TV avec la technologie HDMI 2.1, celle-ci étant très récente.