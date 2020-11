Com2uS lance le jeu Heroes War: Counterattack

Corentin Ruffin

On connaît le studio Com2uS grâce à son excellent jeu de stratégie et de RPG Summoners War, qui continue à prendre de l'importance dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe. Et ces derniers se servent de cette influence pour tenter de connaître le même succès avec un autre jeu.



Cette fois-ci, c'est Heroes War: Counterattack (v1.8.0, 1,5 Go, iOS 10.0) qui tente sa chance sur l'App Store, avec un nouveau jeu de rôle en tour par tour, avec un système de contre assez spécial.



La bande annonce du jeu :

À travers son système permettant de contre-attaquer sans prendre en compte l’ordre des tours, les joueurs sont profondément immergés dans des combats palpitants et dynamiques, où rien n’est jamais joué d’avance.

Vous l'aurez compris, tout l'intérêt de ce nouvel RPG réside dans sa nouvelle mécanique de contre-attaque, qui permet de retourner les attaques de l'adversaire contre lui. Dans un univers post-apocalyptique, les joueurs pourront découvrir un mode histoire, mais surtout faire face à d'autres joueurs pour prouver que votre stratégie est la meilleure.

