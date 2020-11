Nouvelle mise à jour pour l'application Xbox avec des fonctions de retour

Alexandre Godard

Xbox vient de publier une nouvelle mise à jour qui vient ajouter quelques fonctionnalités supprimées il y a un mois, ce qui avait provoquer la gronde de certains joueurs.





Xbox ajoute des "nouvelles fonctions" à son application mobile

Rappelez-vous, c'était il y a tout juste un mois, pour accompagner la sortie de ses nouvelles consoles Xbox Series, Microsoft avait publié une grosse mise à jour qui apportait une refonte globale de l'application sur smartphone. À l'intérieur, on retrouvait un tout nouveau design, une meilleure ergonomie mais aussi des toutes nouvelles fonctionnalités. C'est justement sur les nouvelles fonctionnalités que Microsoft a eu quelques soucis, en effet, le fait d'ajouter de nouvelles choses à obliger Xbox à en supprimer certaines déjà présentes comme la boutique, les succès, les photos de profil... ce qui a énormément déplu à certains joueurs.

Les patrons de Xbox ont donc écouté les joueurs mécontents et sont "revenus en arrière". À travers cette dernière mise à jour, on peut constater que certaines de ces fonctionnalités sont de retour. On note le retour du changement d'image de profil dont la photo personnalisée (photo de votre galerie). Dorénavant, vous avez la possibilité télécharger et visualiser les jeux de votre bibliothèque personnelle. En revanche, pour ce qui est de la catégorie "code", pour rentrer un code digital qui donne accès à un jeu par exemple, ce n'est toujours pas disponible sur l'application.



Xbox continue donc d'écouter sa communauté et essaye de bien faire les choses mais il est vrai que cette refonte de l'application il y a quelques semaines ne semble pas faire l'unanimité au contraire de son concurrent Playstation qui pour sa part à totalement réussi la refonte de son application mobile qui en avait clairement besoin.

