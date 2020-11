PS Plus : les jeux gratuits de décembre avec Just Cause et Worms Rumble (PS5 / PS4)

Medhi Naitmazi

Dans la foulée de Microsoft, Sony vient de dévoiler la liste des jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus en décembre 2020. Dans une semaine, les joueurs de PS4 vont pouvoir se défouler sur Just Cause 4, Rocket Arena et Worms Rumble. Les joueurs de PS5 n'auront accès qu'à ce dernier.

2 jeux gratuits pour PS4 et 1 jeu pour PS5

Pour finir l’année en beauté, le géant nippon soigne ses abonnés PlayStation Plus sur PS4 et PS5 avec le dernier opus de la saga Just Cause signé Square Enix, le shooter en 3 contre 3 appelé Rocket Arena. ou encore l'arrivée du tout nouveau Worms Rumble jusqu'ici confiné aux PC. Il est à la fois jouable sur PS4 et PS5.

Just Cause 4 (PS4) : le HIT du mois. Le jeu de Square Enix propose une sorte de GTA revisité avec des tonnes de missions et des graphismes de grande qualité.

(PS4) : le HIT du mois. Le jeu de Square Enix propose une sorte de GTA revisité avec des tonnes de missions et des graphismes de grande qualité. Rocket Arena (PS4) : un Battle Royale 3 contre 3 dans lequel personne ne peut mourrir mais où il faut à tout prix éviter de sortir de la map.

(PS4) : un Battle Royale 3 contre 3 dans lequel personne ne peut mourrir mais où il faut à tout prix éviter de sortir de la map. Worms Rumble (PS4 et PS5) : les vers de terre sont de retour avec jusqu'à 32 joueurs en temps réel en même temps. De la stratégie, de la guerre et de l'humour ! Notre coup de coeur !

Les jeux seront disponibles du 1er décembre au 4 janvier.