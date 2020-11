Xbox Live Gold : les jeux gratuits de décembre avec The Raven, Saint Row, Bleed 2

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Comme tous les mois, les abonnés au service de jeux vidéos en ligne Xbox Live Gold auront la possibilité de télécharger des jeux gratuits. Au menu pour ce mois de décembre 2020, on retrouve The Raven Remastered, Saint Row: Gat out of hell, Bleed 2 et Stacking.

Jeux gratuits pour Xbox One et Series X / S en décembre 2020

Les abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate ont donc quatre jeux offerts pour attendre Noël bien sagement, que ce soit sur Xbox One ou Xbox Series.



Comme souvent, il y en a pour tous les goûts avec de la réflexion, de l'action, du tir et du polar.