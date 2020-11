Microsoft 365 permet aux entreprises d'espionner les employés

Il y a 23 min (Màj il y a 23 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Grosse histoire à venir du côté de Microsoft ? Vu ce que vient de révéler le journal The Guardian, il y a de très fortes chances... En effet, le géant américain a récemment mis à jour Microsoft 365, service à destination des entreprises contenant la dernière version de Microsoft Office et un ensemble de services Cloud.



Seulement, il semblerait que la firme ait activé une fonctionnalité qui risque de faire grincer des dents : il est désormais possible de surveiller les employés grâce à la fonctionnalité «score de productivité».

Microsoft 365 ajoute une fonctionnalité fâcheuse

Microsoft a été critiqué pour avoir activé la «surveillance du lieu de travail» après que les militants de la protection de la vie privée aient averti que la fonction de «score de productivité» de l'entreprise permettait aux responsables d'utiliser Microsoft 365 pour suivre l'activité de leurs employés au niveau individuel.

De base, ces outils sont censés «fournir une visibilité sur le fonctionnement de l'organisation» et regrouper des informations. Seulement, par défaut, il est désormais possible d'explorer les données des employés de façon individuelle pour voir " ceux qui participent moins aux conversations de groupe, envoient moins d'e-mails ou ne parviennent pas à collaborer dans des documents partagés".



On attend la réponse de Microsoft...



Source