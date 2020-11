Mac mini M1 : Déjà numéro 1 du marché au Japon

Il y a 1 heure (Màj il y a 48 min)

Julien Russo

1

Les nouveaux Mac avec la puce M1 ont bien été accueillis par les clients Apple du monde entier. La première génération de Mac mini à marquer l'abandon du processeur Intel rencontre en ce moment beaucoup de succès grâce à son excellent rapport qualité/prix. D'après un rapport du cabinet d'analyse japonais BCN Retail, la firme de Cupertino aurait vendu tellement de Mac mini au Japon que celui-ci aurait permis à Apple d'accéder à la première place sur le marché des ordinateurs de bureau.

En 2 semaines le Mac mini M1 passe devant tous les concurrents

Avec la montée du télétravail au Japon, les ventes d'ordinateurs de bureau connaissent en ce moment une tendance à la hausse. Selon BCN Retail, l'entreprise qui profiterait le plus de cet engouement serait Apple, le géant californien et les revendeurs japonais ne s'arrêtent plus d'expédier des Mac mini vers les adresses de particuliers et professionnels au Japon.

Entre le 1er août et le 3 novembre, Apple détenait 15% de part de marché sur le marché des ordinateurs de bureau, aujourd'hui la firme de Cupertino serait passé à 27,1%. Apple qui se battait avec Lenovo pour le troisième place il y a encore quelques semaines est maintenant devant HP, Dell et Lenovo !

Cette croissance spectaculaire en si peu de temps serait essentiellement dû au Mac mini qui aurait attiré énormément de consommateurs japonais qui ont vidé les rayons et épuisé les stocks en ligne des revendeurs.

Proposé en France à partir de 799€, le Mac mini avec la puce M1 d'Apple a des caractéristiques très convaincantes.

Il possède 8 coeurs et des performances graphiques jusqu'à 6x plus rapides que la précédente génération. Apple affirme que le Mac mini possède le processeur graphique le plus rapide au monde sur un ordinateur personnel.

Ce qui plait aussi avec le Mac mini M1 c'est le Neural Engine 16 coeurs qui facilite l'apprentissage automatique (ML), cela vous permet d'accélérer l'analyse vidéo, la reconnaissance vocale et le traitement de l'image.



Niveau connectique, le Mac mini n'est pas en reste puisque vous retrouvez un port Ethernet Gigabit, du Thunderbolt/USB 4, du HDMI 2.0, de l'USB-A et la fameuse prise Jack (qui est toujours présente !).

Le Mac mini M1 est aussi compatible avec le Wi-Fi 6, une nouveauté qui était très attendue dans un contexte où de plus en plus de routeurs proposent cette nouvelle technologie.



Ce qui a probablement aussi boosté les ventes de Mac mini au Japon, c'est la sécurité de la puce M1 et de macOS Big Sur. Quand vous travaillez depuis votre domicile, vous détenez des documents et des données confidentielles et parfois sensibles (suivant votre activité professionnelle). Apple a beaucoup parlé durant son Event de la sécurité de sa puce M1.

La firme de Cupertino a introduit un Coprocesseur Secure Enclave, un moteur de chiffrement de stockage AES dédié, un démarrage sécurisé avec des fonctionnalités de sécurité d'exécution ou encore un verrouillage d'activation en cas de vol du Mac.

Si cet argument n'est pas le plus attractif pour les particuliers, il est vital chez de nombreux professionnels qui accordent une importance toute particulière à la sécurité de leurs données.