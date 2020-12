Glitch Games annonce Another Tomorrow, son nouveau point & click

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Après l'éxcellent Veritas en début d'année qui faisait figure de suite sprituelle à la sage Forever Lost, le studio Glitch Games tease son futur titre Another Tomorrow. Il s'agit encore d'un jeu d'aventure en point & click avec cette fois une ambiance différente.

Another Tomorrow bientôt sur iOS et Android

Après une première image du jeu appelé Another Tomorrow en août, voici un peu plus de détails sur le nouveau puzzle de Glitch Games. Les créateurs de la série Forever Lost, en plus de nombreuses autres grandes aventures, a donc publié de nouvelles catpures ainsi que quelques informations.



Comme tous les jeux de Glitch, Another Tomorrow est décrit comme une aventure de puzzle à la première personne. Mais paradoxalement, les images dévoilent des environnements 3D isométrique qui devront certainement être explorés de plus près lors de la sortie du jeu.



Une chose est sûre, les décors sont très travaillés avec une ambiance atmosphérique du plus bel effet grâce à des jeux de fumée, de brouillard et de lumière.



Vivement une première vidéo de gameplay et une date de sortie pour les plateformes iOS et Android.



Voici les légendes des images publiées :



Les ponts sont de grandes choses, ils relient les gens, les lieux, les vies. Ils vous permettent de traverser de grands dangers, de gagner du temps ou d'admirer une belle vue. Cependant, ils peuvent aussi être un lieu de tragédie.



Dans le monde de Another Tomorrow, il n'y a pas de Covid, donc la possibilité de voler vers des endroits brumeux, abandonnés et étranges est à portée de main.



Quel motel pittoresque ... il y a deux cabines. Il est dirigé par un homme gentil qui aime sa mère, ce qui est toujours bon signe. Souhaitez-vous vous arrêter dans ce motel dans une tempête?



En attendant, découvrez le très prenant Veritas :

Télécharger Veritas à 5,49 €