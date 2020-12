Apple TV+ : Julianna Margulies rejoint le casting de la saison 2 de The Morning Show

Julien Russo

C'est l'une des séries star d'Apple TV+, l'un des programmes qui a fait connaitre le service de streaming dans le monde entier. Vous l'aurez reconnu, on parle bien de "The Morning Show", la série originale Apple va être de retour dès l'année prochaine avec une seconde saison remplie de surprises, mais aussi avec de nouveaux acteurs. Pour cette deuxième partie, Apple a fait appel à Julianna Margulies la star de The Good Wife !

The Morning Show accueille Julianna Margulies

Qu'est-ce qu'on a hâte qu'Apple ajoute la saison 2 de The Morning Show dans le catalogue d'Apple TV+. La série qui s'est vu le tournage temporairement arrêté à cause du Covid-19 a pu reprendre depuis plusieurs semaines, si tout se déroule comme prévu, nous devrions avoir la suite d'ici quelques mois (on pense au printemps).

Cette période d'inactivité due au confinement a permis aux producteurs et scénaristes de réécrire la saison 2, mais aussi de recruter de nouveaux acteurs. Selon Variety, Julianna Margulies connue pour son rôle d'Alicia Florrick dans The Good Wife ou encore pour le rôle du docteur Nancy Jaax dans la série The Hot Zone, sera présente dans les prochains épisodes de The Morning Show.

Le rapport explique :

Elle incarnera Laura Peterson, présentatrice à UBA News. Elle rejoint les stars de la série Jennifer Aniston et Reese Witherspoon ainsi que Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Puttman et Desean Terry. Il a également été annoncé précédemment que Greta Lee, Ruairi O'Connor et Hasan Minhaj rejoindraient également la nouvelle saison.

Dans la série, elle travaillera aux côtés des stars du Morning Show, on la verra souvent avec les présentatrices Alex Levy (Jennifer Aniston) et Bradley Jackson (Reese Witherspoon).

On ignore pour l'instant dans combien d'épisodes sera présente Julianna Margulies, mais au vu de sa carrière et de sa popularité, il serait logique que l'équipe Apple TV+ la mette le plus en avant possible.

Pour rappel, Margulies est l'une des actrices les plus "chouchoutés" par les critiques aux États-Unis, elle a été nominée à plusieurs reprises dans différentes cérémonies des Emmy Awards ces dernières années.

Elle a remporté un Golden Globe dans la catégorie de la meilleure actrice d'une série dramatique pour The Good Wife.

Son apparition dans Billions a aussi été applaudie par les médias américains.



Pour le moment nous n'avons aucune information sur la date de disponibilité de la saison 2 de The Morning Show ni sur la direction que va prendre le nouveau scénario qui a été revu pendant la période de crise sanitaire.

La seule information récente que nous avons eue à propos de la série, c'est l'arrivée de l'acteur Hasan Minhaj que vous avez pu voir dans le programme Patriot Act sur Netflix.