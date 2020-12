Bloodstained RotN est disponible sur iOS et Android !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Il était attendu, voilà que Bloodstained Ritual of the Night débarque sur nos mobiles ! Né d'un projet Kickstarter, ce RPG d'action à défilement latéral passe des consoles aux smartphones et tablettes avec un portage de grande qualité. Idéal pour savourer l'ambiance gothique de Koji Igarashi et de son Metroidvania en puissance.



Regardez le trailer vidéo :

Incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d'un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Battez-vous dans un château infesté de démons et battez son maître pour vous sauver, vous et toute l'humanité!

Bloodstained est disponible sur iOS et Android

Développé par ArtPlay et édité par NetEase, le jeu débarque donc sur iOS et Android en tant que successeur spirituel de Castlevania. Sur PC et consoles, Bloodstained a conquis le coeur des joueurs avec son level design incroyable, son gameplay nerveux et son excellente bande-son.



Bloodstained: Ritual of the Night sur mobile propose bien évidemment des commandes optimisées pour nos écrans tactiles avec des modifications ergonomiques pour l'interface et un nouveau système de réussite. Il y a un également un bouton raccourci pour changer rapidement d'armes et d'équipement, histoire de faciliter la prise en main.

Le contenu du jeu original, y compris tous les monstres, boss, armes et compétences d'armes, sont inclus dans la version iOS et Android. Bloodstained recense pas moins de 120 monstres et boss uniques, tous dotés de capacités spéciales que les joueurs peuvent gagner une fois vaincus, mais aussi 107 armes et 23 compétences d'armes spécialement adaptées pour permettre aux joueurs de personnaliser leur style de combat. C'est le côté RPG qui rend ce jeu d'action terriblement addictif.

N'oublions pas non plus la magnifique patte graphique qui est intacte avec des donjons à traverser et de nombreux ennemis toujours aussi détaillés.



Cette version comprend tous les DLC sortis sur console et est vendue 10,99€, sans achat supplémentaire. En revanche, pas de traduction française, en tout cas au départ. A télécharger d'urgence sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Bloodstained:RotN