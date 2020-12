Voici un prototype de Macintosh Classic transparent

Encore une fois, le compte Twitter DongleBookPro nous dévoile un modèle de sa collection de prototype. Après l’iPod Touch ou le Mac Mini, il publie des photos d’un Macintosh Classic avec un boîtier transparent. Au lancement commercial, Apple avait finalement opté pour un boîtier beige.

Un Macintosh classique futuriste

Le boîtier transparent n’aura vu le jour que des années plus tard sur la gamme iMac G3 en 1998. Avant cela, Apple préparait un Macintosh Classic qui sera lancé en 1990 avec un écran 9 pouces monochrome et d’une résolution de 512 x 342 pixels. On était loin de la 5K des iMac actuels. Vendu 990 dollars, il était relativement abordable pour l’époque et les photos montrent que ce prototype était « Made in Singapore » et c’est aussi l’occasion de découvrir ses entrailles.

Pour mémoire, voici la fiche technique du Macintosh classique :

Écran de 9 pouces monochrome de 512 × 342 pixels

Processeur Motorola 68000 cadencé à 8 MHz

Mémoire vive de 1 Mo extensible à 2, 2,5 ou 4 Mo

Disque dur SCSI 40 Mo

Lecteur de disquette « SuperDrive » 1,44 Mo / 3,5 pouces

1 port DB-19

1 port SCSI DB-25

2 ports série Mini Din-8

1 port ADB

Sortie son mono 8 bits

Poids de 7,2 kg

D’où vient le nom MacIntosh ?

Et si vous vous posiez la question, Macintosh, ou plutôt McIntosh, est une variété de pomme signée John McIntosh, qui en a fait la découverte au début du 18e siècle au Canada.

Jef Raskin, qui a créé le premier Mac OS, aimait beaucoup ces pommes et a poussé l’entreprise américaine à appeler sa marque d’ordinateurs ainsi. Steve Jobs du d’ailleurs faire un beau chèque à John pour acquérir les droits.