D'après Christopher Nolan, Warner Bros ne devrait pas collaborer avec HBO Max

Il y a 1 heure

Julien Russo

Christopher Nolan est un réalisateur, scénariste et producteur britannico-américain mondialement reconnu dans l'univers cinématographique. Avec plus de 23 ans de carrière, 23 films et séries tournés et 6 récompenses, Nolan est une figure emblématique qu'on écoute attentivement quand il a quelque chose à dire. Christopher Nolan s'est récemment exprimé sur la collaboration entre Warner Bros et HBO Max, les mots qu'il a prononcés envers le service de streaming ont été particulièrement agressifs.

Warner Bros qui s'associe avec HBO Max, une mauvaise idée ?

Avec la crise sanitaire qui sévit dans le monde (et surtout aux États-Unis), les grandes sociétés de production ont dû trouver de nouvelles solutions pour la distribution de leurs oeuvres qui étaient initialement prévues au cinéma (et seulement au cinéma).

Au vu de la fréquentation qui s'est effondrée dans les salles, Warner Bros a eu l'idée de collaborer avec HBO Max pour proposer pendant 1 mois des films qui seront en même temps à l'affiche au cinéma. Sans aucuns frais supplémentaires, la totalité des Américains qui ont un abonnement au service de streaming peut profiter de ces films.

Un exemple ? Le film Wonder Woman 1984 qui sera disponible au cinéma le 25 décembre, le sera le même jour sur le service de streaming HBO Max.



Ce partenariat va permettre d'obtenir les revenus issues des cinémas, mais aussi de combler les pertes liées au Covid-19 grâce aux revenus que va donner HBO pour acquérir les droits du film pendant un mois complet.

Si cette collaboration est du gagnant-gagnant pour les deux parties, selon Christopher Nolan, Warner Bros (qui essaie de sauver ses revenus) a pris la mauvaise décision. Il déclare :

Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des plus grandes stars du cinéma se sont couchés la veille en pensant qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma (Warner Bros) et se sont réveillés en découvrant qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming.

Nolan explique avoir été stupéfait que Warner Bros (qui est la société de production de nombreux de ses films, dont le dernier, Tenet) aille vers HBO Max pour effectuer un tel accord de distribution. Ce que reproche aujourd'hui le producteur c'est de la manière que le contrat a été signé entre les deux entreprises, Warner Bros a effectué cet accord dans le plus grand secret et n'en a parlé à personne. Ce qui est vraiment regrettable d'après Nolan, c'est que les films concernés devraient être proposés au plus grand public possible, mais maintenant ils sont utilisés par un service de streaming (au coût mensuel très onéreux) sans que personne ait été consulté.

C’est très, très, très désordonné. Un vrai appât du gain et un gros changement. Ouais, ce n’est pas comme ça qu’on traite les cinéastes, les stars et les gens qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour ces projets. Ils méritaient d’être consultés et qu'on leur dise ce qui allait arriver à leur travail.

Pour rappel, "le pire service de streaming" possèdera 17 titres Warner Bros pour l'année prochaine. On retrouvera des films comme Matrix 4, Suicide Squad ou encore Dune (une nouvelle adaptation du légendaire roman de science-fiction).

Ce n'est pas sûr que HBO apprécie cette critique sur son service de streaming, surtout que les abonnés semblent ravis du catalogue proposé et des contenus exclusifs à venir. Le seul reproche qui est fait pour le moment à HBO Max, c'est l'absence de contenu 4K HDR avec le son Dolby Atmos.

