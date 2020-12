L'extension de garantie AppleCare+ pour l'AirPods Max vous coûtera 59€

William Teixeira

Apple a dévoilé en début d'après-midi le très attendu "AirPods Max", son nouveau casque qui va venir concurrencer les grands du secteur. Pour accompagner votre nouvel achat, Apple vous propose à la commande d'acquérir une extension de garantie, petite surprise... Comparé au coût du casque, l'AppleCare+ reste à un tarif raisonnable !

L'Apple Care+ disponible à 59€ sur le AirPods Max

Apple aura peut-être raté les trois précédents événements pour présenter son AirPods Max, mais la firme de Cupertino aura finalement réussi à l'annoncer avant Noël avec des livraisons qui s'effectueront dès le 15 décembre.

Pour accompagner l'achat de votre nouveau casque (très haut de gamme), Apple vous propose lors de la commande sur l'Apple Store en ligne une extension de garantie "AppleCare+" dédiée aux casques et écouteurs. Celle-ci est disponible au tarif de 59€ et vous permet d'obtenir jusqu'à deux ans d'assistance technique et une couverture en cas de dommages accidentels.

Voici ce qu'inclut l'Apple Care+ réservé pour les casques et écouteurs :

2 ans d'assistance et de réparation certifiées par Apple

Un accès prioritaire à l'assistance technique (par chat ou par téléphone)

Jusqu'à deux incidents revenant de dommages accidentels couverts par période de 12 mois

Remplacement de la batterie gratuit

Apple explique sur son site :

Les avantages de l’AppleCare+ s’ajoutent à vos droits en tant que consommateurs et consommatrices d’obtenir la réparation ou le remplacement sans frais, par le vendeur, des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison, conformément au Code de la consommation français. Vous pouvez également obtenir le remboursement du produit ou garder le produit et obtenir du vendeur ou du fabricant un remboursement partiel dans les deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil français.

Comment souscrire ?

Pour souscrire à l'AppleCare+ quand vous achetez votre AirPods Max, c'est simple. Il vous suffit de sélectionner la couleur du casque que vous souhaitez, d'ajouter une gravure (ou non) puis de cliquer sur "Ajouter au Panier".

Sur le récapitulatif avant la validation de la commande, vous aurez un bouton "Ajouter" à côté de AppleCare+.



À noter que l'Apple Care+ ne prend pas en charge le vol de l'appareil ni la perte. Vous avez jusqu'à 60 jours après l'achat pour souscrire à l'extension de garantie, vous pouvez le faire en ligne ou en appelant le numéro de téléphone 0805 540 003.

