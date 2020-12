Rush Royale : le clone du tower-defense Random Dice

Il y a 3 heures

Alban Martin

Rush Royale est un nouveau jeu sur App Store qui nous a été partagé par les développeurs MY.GAMES et IT Territory. Plein de promesses, ce jeu de stratégie free-to-play propose un mélange entre tower defense et jeu de cartes qui n'est pas sans rappeler un certain Random Dice.



Rush Royale : un nouveau jeu déjà vu

Dans Rush Royale, les tours sont remplacées par de puissants guerriers et sorciers. C'est la différence principale avec Random Dice qui affiche depuis 2019 un gameplay hybride très similaire. Ça et une patte graphique un peu plus travaillée. Le reste est identique et c'est bien dommage, d'autant que Rush Royale est clairement pay-to-win.



Si cela vous intéresse, sachez que comme dans tous les jeux du genre TD, il s'agit de défendre sa base avec des héros aux capacités différentes face à une horde d'assaillants. Les jets de dès décident du sort des armées, ce qui amène un peu de hasard aux combats. Même si vous avez un deck de puissants héros, vous pouvez perdre. A noter qu'il s'agit d'un jeu joueur contre joueur en ligne, uniquement.

Random Dice : l'original

Pour ceux qui veulent découvrir l'original, sachez que Random Dice se présente comme un jeu de tower defense unique dans lequel vous placez des tours de dés avec différentes capacités et vous défendez contre les ennemis qui approchent.

Lorsque vous fusionnez le même type de dés avec le même numéro, vous obtenez une tour de dés de 1 niveau supérieur. Mais attention car le type de tour change de manière aléatoire lors de la fusion.

