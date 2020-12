Valve apporte une compatibilité entre Steam et les manettes PS5

Bonne nouvelle pour les nombreux joueurs PC, se servant de la plateforme Steam, puisque Valve vient de mettre à jour sa célèbre plateforme. En effet, il est désormais possible de profiter de ses jeux directement avec la manette de la nouvelle console de Sony.



Jusqu'à présent, pour pouvoir jouer avec la DualSense, il fallait faire partie de la bêta de Steam, empêchant un grand pourcentage de joueurs d'en profiter.

Steam devient compatible avec les manettes PS5

Tous les joueurs Steam peuvent désormais jouer à des titres avec la nouvelle manette DualSense, à condition que les développeurs utilisent l'API officielle de Sony. Valve a progressivement ajouté la prise en charge de la manette, passant d'abord par une version bêta pour certains membres.



Il faut dire que dès le début, tout n'était pas opérationnel, puisqu'il fallait s'adapter aux nouveautés en ajoutant une prise en charge progressive avec notamment les LED, le trackpad ou encore le gyroscope. Dans la liste des jeux qui peuvent se servir de toutes les fonctionnalités de la manette, on retrouve notamment Death Stranding, No Man’s Sky et Horizon: Zero Dawn.



Valve a également résolu un problème avec la manette Xbox Series X, mais également une erreur lors du lancement de vidéos YouTube.