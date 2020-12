Apple TV+ a le droit à du nouveau contenu (Dark Matter et Extrapolations)

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau à se mettre sous la dent du côté d'Apple TV+, avec la mise aujourd'hui du catalogue de service de streaming créé par la Pomme. En effet, depuis quelques heures, il est possible de visionner du nouveau contenu, à commencer par la création S.F. du nom de Dark Matter.



Cette dernière suit notamment l'histoire de Jason Dessen, père de famille et professeur de physique au lycée, dont l'histoire va se compliquer...



L'autre nouveauté, c'est l'arrivée de Extrapolations, documentaire écolo traitant du changement climatique.

Du nouveau au sein du service Apple TV+

Nous l'apprenions en 2014, date où la préproduction du film commençait... Apple faisait ainsi l'acquisition d'un certain film du nom de Dark Matter, prenant la forme d'une adaptation du thriller d’univers parallèle aux couleurs quantiques de Blake Crouch. Ainsi, on y suit Jason Dessen, père de famille et professeur de physique au lycée qui va alors se faire enlever par un inconnu masqué et se faire injecter une drogue.



À son réveil, il vit dans un monde où il est célibataire et où il connait un succès professionnel étonnant.



Pour le second, il s'agit du documentaire Extrapolations qui se déroule en plusieurs épisodes et dans lequel on aborde le sujet du changement climatique.