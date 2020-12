Apple TV+ : Julia Roberts va jouer dans "The Last Thing He Told Me"

Hier à 21:53

Julien Russo

Apple continue d'attirer les grands noms du cinéma. Après avoir collaboré avec Jennifer Aniston, Aaron Paul, Samuel L. Jackson, Chris Evans... La firme de Cupertino va maintenir accueillir la star de Pretty Woman, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Julia Roberts ! L'actrice a décroché un rôle principal dans l'un des futurs programmes Apple TV+ baptisé The Last Thing He Told Me.

Une série basée sur un roman

Apple prépare les futures entrées dans le catalogue d'Apple TV+ pour l'année 2021, l'entreprise compte bien enchainer les nouveautés avec des productions originales qui s'annoncent passionnantes, divertissantes et variées.

L'un des programmes à venir s'appelle The Last Thing He Told Me, il sera basé sur un roman du même nom qui sortira dans les librairies en mai 2021, mais les scénaristes de la série Apple TV+ ont déjà eu accès à l'histoire pour commencer le tournage le plus tôt possible.



La série racontera l'histoire d'une femme qui découvre une relation inattendue avec sa fille de 16 ans alors que leur père vient de partir. Celui-ci qui a mystérieusement disparu sans laisser de message va pousser la mère et sa fille à enquêter sur ce qui lui est arrivé.

La série est produite par Hello Sunshine, la société de production de Resse Witherspoon, l'une des actrices du Morning Show sur Apple TV+.

Selon les informations communiquées par Deadline, The Last Thing He Told Me est créé par Laura Dave avec l'assistance de Josh Singer (qui a été aux commandes de First Man, Lie To Me ou encore Fringe).

Malheureusement, il est trop tôt pour avancer une date pour le début du tournage et la disponibilité sur Apple TV+. Il y a de fortes chances que ce programme voit le jour en fn d'année prochaine, aucun doute que nous aurons de nouvelles informations très prochainement !



