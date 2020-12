L'ECG sera déployé à Taïwan le 15 décembre

En France, nous avons l'électrocardiogramme sur l'Apple Watch depuis maintenant plusieurs années. Cependant, de nombreux pays dans le monde n'ont pas encore la chance d'utiliser l'ECG sur leur montre connectée qui a pourtant tous les capteurs pour mesurer les battements de votre coeur.

Taïwan rejoint la liste des pays éligibles à l'ECG

C'est une annonce qui a été faite hier en fin de journée, Apple va enfin pouvoir proposer l'ECG sur l'Apple Watch à tous ses clients taïwanais. Si cela a pris autant de temps, c'est parce que la Heart Food and Drug Administration (qui délivre les autorisations pour ce type de fonction santé) n'avait pas encore donné son feu vert.

Aujourd'hui, Apple a réussi à apporter toutes les preuves et a répondu à toutes les attentes du ministère de la Santé et du Bien-être social de Taïwan, la firme de Cupertino a donc obtenu l'approbation pour l'ECG.

Jeff Williams, le directeur de l'exploitation chez Apple s'est dit honoré que Taïwan accepte que ses citoyens utilisent l'électrocardiogramme de l'Apple Watch, pour lui il s'agit d'une reconnaissance de tout le travail qui a été fait pour réaliser une fonctionnalité fiable et solide ! Il a également reconnu que Apple faisait tout pour apporter des nouveautés axées sur la santé. Williams a conclu en expliquant que grâce à l'approbation de l'ECG sur le marché taïwanais, les clients vont avoir une meilleure visibilité sur leur santé.



