Apple commence à développer son propre modem 5G d’après Bloomberg

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Les rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur son propre modem ne sont pas nouvelles, mais elles ont pris une nouvelle dimension depuis que la firme a racheté l'activité de modem mobile d'Intel en 2019.



Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a enfin commencé à développer sa première puce de modem cellulaire qui pourrait arriver plus tôt que prévu.

Apple se détache de Qualcomm pour les modems

Bloomberg a appris de source sûre que Johny Srouji, le vice-président des technologies matérielles d’Apple, avait invité certains employés à une réunion ce jeudi pour discuter des plans de développement du premier modem cellulaire de la société.



Au cours de la réunion, Srouji a confirmé qu’Apple avait commencé à construire son propre modem cellulaire qui sera utilisé pour les futurs appareils mobiles.

Cette année, nous avons lancé le développement de notre premier modem cellulaire interne qui permettra une autre transition stratégique clé. Des investissements stratégiques à long terme comme ceux-ci sont un élément essentiel pour la maîtrise de nos produits et nous assurer que nous disposons d'un riche pipeline de technologies innovantes pour notre avenir.

Comme prévu, Apple bénéficiera de l’acquisition de 1 milliard de dollars de la division modem d’Intel pour constituer son équipe d’ingénieurs responsables du premier modem maison. La société conçoit déjà des puces sans fil propriétaires, notamment la puce H1 utilisée dans les AirPods et la puce U1 ultra-large bande trouvée dans l'iPhone et l'Apple Watch.



Avec son propre modem cellulaire, Apple aura encore plus de contrôle sur le fonctionnement des appels téléphoniques et de la connexion Internet sur les modèles iPhone, Apple Watch et iPad. En cas de succès, Apple devrait remplacer les modems de Qualcomm par ses propres puces. Cela devrait réduire les coûts de construction de nouveaux appareils car Apple doit payer des frais de licence à Qualcomm. C’est exactement la même chose que la transition Intel vers Apple Silicon sur Mac qui permet à la firme d’économiser près de 2,5 milliards par an.



Cette décision éloigne un peu plus Apple d’une dépendance pour ses composants auprès de Qualcomm, Intel et d’autres. Qualcomm tire environ 11% de ses revenus d'Apple, tandis qu'Intel réalise environ 7% des ventes du fabricant d'iPhone, selon les données compilées par Bloomberg.



Les rumeurs indiquaient après l’acquisition d’Intel que la société californienne passerait sur ses propres modems en 2025 mais les informations du jour suggèrent que cela pourrait arriver dès 2022 sur l’iPhone 14, l’Apple Watch 8 ou encore les iPad Pro de cette même année.



Suite à cette annonce, les actions de Qualcomm ont chuté de 6,3% en bourse. Aïe.