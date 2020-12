Apple TV+ : Voici la bande-annonce de la saison 2 de Dickinson

Il y a 3 heures

Julien Russo

Les renouvellements de vos séries préférées vont s'enchainer l'année prochaine. Dès le 8 janvier 2021, vous allez retrouver la seconde saison de la série Dickinson qui met en vedette l'actrice Hailee Steinfeld. Pour vous faire patienter encore quelques semaines avant de voir la suite, Apple vous a concocté une petite bande-annonce avec plusieurs moments clés qui vont avoir lieu dans la saison 2.

La suite... Le 8 janvier 2021 !

Dickinson n'est pas dans les séries les plus regardées sur Apple TV+, mais le programme a su attirer son public qui ont été nombreux à demander une seconde saison !

Dans Dickinson vous replongé dans le XIX siècle en Nouvelle-Angleterre où une talentueuse poétesse rebelle du nom d'Emily Dickinson fait tout pour se faire remarquer. Vous suivez l'adolescence d'une jeune fille débordante d'énergie qui a toujours des idées en tête ! La série est basée sur une histoire vraie, Emily Dickinson était une vraie poétesse qui a vécu pendant 55 ans dans le Massachusetts aux États-Unis. Le programme Apple TV+ retrace la vie de cette femme au regard moderne et humoristique.



Ce qui a poussé Apple a renouvelé cette série c'est essentiellement l'accueil positif des abonnés Apple TV+, mais aussi le fait que Dickinson a été l'un des 10 lauréats dans la catégorie divertissement de la cérémonie The Peabody Awards.

La seconde saison apportera 10 nouveaux épisodes qui seront disponibles dès vendredi 8 janvier 2021 en exclusivité sur Apple TV+. La suite de la série racontera le début de la célébrité d'Emily Dickinson.

Pour cette deuxième partie, vous retrouverez toujours au casting Toby Huss, Jane Krakowski, Adrian Enscoe, Ella Hunt ou encore Finn Jones.

À noter que Dickinson a été renouvelée pour une troisième saison. C'est ça la magie Apple TV+, on signe une nouvelle saison sans observer les audiences !



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.