La Ferme des Animaux d'Orwell est de sortie sur iOS et PC

Il y a 5 heures

Alban Martin

Les studios Nerial et The Dairymen viennent de publier le jeu La Ferme des Animaux d'Orwell ou Orwell's Animal Farm en anglais. Annoncé cet été par l'éditeur Devolver Digital à qui l'on doit la saga Reigns, voilà le jeu de gestion enfin disponible sur iOS. Encore une fois, vous êtes les premiers au courant !



Les fans de l'écrivain anglais George Orwell, Eric Arthur Blair de son vrai nom, peuvent se réjouir. Voici la bande-annonce vidéo :

Dans La Ferme des Animaux d’Orwell, les animaux se sont libérés de leurs maîtres humains qui les exploitaient, et ont pris le pouvoir. Votre rôle est donc de gérer ce bestiaire en leur attribuant des tâches, en gérant leurs ressources, en choisissant leurs lois et en dirigeant leur propagande. Vous avez la main sur tout, y compris la possibilité de choisir quels animaux devront faire des sacrifices, et lesquels seront « plus égaux que d’autres ».

Publié en 1945, le court roman de George Orwell offrait une critique acerbe du totalitarisme en se basant sur les débuts de l’Union soviétique. Depuis, ce texte a parlé à des lecteurs du monde entier, de bien des idéologies différentes.



Ce livre adapté au cinéma puis en jeu vidéo, permet une prise de conscience efficace de la façon dont le pouvoir peut faire l’objet d’abus, et du fait que chaque génération cherche à atteindre une société plus juste et égalitaire, où le plus grand nombre ne souffre pas sous le joug d’une élite.

La Ferme des Animaux d’Orwell version iOS a cependant été légèrement modifiée pour s'adapter au contexte de 2020, même si on retrouve tout de même les personnages et situations du roman. Ainsi, selon votre façon de jouer, vous pourrez rencontrer des situations très proches de celles du livre, ou d’autres, influencées par des évènements qui n’ont pas eu lieu du vivant d’Orwell.

Voilà un titre de stratégie original et premium qui vaut le détour. Le jeu est disponible sur iOS, iPadOS et compatible Mac M1. On peut également le trouver sur Steam, mais pas sur Android.

Télécharger La Ferme des Animaux d'Orwell à 4,49 €