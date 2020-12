Microsoft dévoile l'émulation x86 64 bits sur Windows ARM

Il y a 4 heures

Alban Martin

C'était un manque que Microsoft vient de combler sur la version ARM de son système d'exploitation Windows 10. La firme de Redmond a officialisé la première version publique de Windows 10 ARM capable de faire tourner les applications 64 bits. Depuis depuis plus de trois ans, la variante ARM de Windows 10 se cantonnait en effet à l'émulation de logiciels x86 en version 32 bits. Un brin dommage pour les performances puisque la plupart des applications sont aussi compatibles 64 bits.

© Microsoft / Surface Pro X

Le Rosetta de Microsoft

Comme Rosetta sur macOS, Windows 10 pour ARM intègre une couche d’émulation pour les instructions x86, ceux qui ont été conçus pour les processeurs Intel et donc compilés en ce sens. Comme l'application d'Apple, Windows traduit les commandes x86 pour l'architecture ARM. On perd un peu en performances, mais cela apporte une grande souplesse pour les utilisateurs. Mais pour aller vite, Microsoft avait ciblé uniquement la rétro-compatibilité des jeux 32-bits, exit donc les 16 et 64-bits. La firme pensait aussi certainement que les développeurs se rueraient sur la compilation native vers ARM via le nouveau Visual Studio Code.



Avec l'immense bibliothèque disponible sur la toile, il était à peu près certain que les ingénieurs de Microsoft auraient quelques efforts supplémentaires à fournir afin de contenter un large public et ainsi attirer les potentiels clients sur des produits ARM sous Windows.



Reste désormais à attendre une version grand public car il s'agit pour le moment de la première Preview, soit une mouture destinée aux développeurs. De plus, il est à espérer que les performances de l'émulation seront meilleures car nous étions loin des résultats de Rosetta 2 d'Apple sur les Mac M1.

Dans cette Preview, vous pouvez installer des applications x64 à partir du Microsoft Store ou de tout autre emplacement de votre choix. Vous pouvez essayer des applications de productivité clés uniquement x64 comme Autodesk Sketchbook, ainsi que des jeux comme Rocket League. D'autres applications, comme Chrome, qui fonctionnent aujourd'hui sur ARM64 en tant qu'applications 32 bits, peuvent s'exécuter en 64 bits à l'aide de la nouvelle capacité d'émulation x64. Ces applications peuvent bénéficier de plus de mémoire lorsqu'elles sont exécutées en tant qu'applications émulées 64 bits.

Bientôt le retour officiel de Windows sur MacOS 11 ?

En tout cas, voilà qui remet du baume au coeur des utilisateurs en attente d'une version officielle de Windows sur Mac M1. Pour le moment, seuls les bidouilles permettent de faire tourner les builds de développement de Windows ARM. Mais comme l'a expliqué Apple, c'est à Microsoft de décider.