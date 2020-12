AirPods Max : Apple expédie les premières commandes

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

2

Apple a annoncé la semaine dernière les AirPods Max, son premier casque circum-aural hors de l’entité Beats. Depuis cette nuit, les premières précommandes d'AirPods Max commencent à être expédiées aux clients du monde entier avant la date de lancement officiel du 15 décembre.

Les commandes de AirPods Max sont envoyées

Si vous aviez commandé rapidement, votre casque AirPods Max est peut-être déjà expédié par la firme. En effet, plusieurs clients nous ont informé de la bonne nouvelle en vérifiant le statut sur la boutique en ligne d'Apple. Nous devrions alors rapidement pouvoir confirmer ou infirmer les dires du magazine Rolling Stone qui a trouvé les AirPods Max fantastiques.



Vendus 629€, les AirPods Max se distingue par un design premium mêlant le verre, l’acier et un tissu maillé qui rappelle le HomePod. Assez clivant, le look du AirPods Max renferme surtout une belle technologie avec notamment l'audio haute fidélité, l'égaliseur adaptatif, la suppression active du bruit et l'audio spatial.



Les AirPods Max seront disponibles à partir du 15 décembre en France et sur 25 marchés dans le monde, selon Apple. Les estimations de livraison pour les cinq couleurs AirPods Max ont déjà glissé en 2021 pour les nouvelles commandes, ce qui suggère qu'Apple est confronté à des contraintes d'approvisionnement ou que la demande pour les écouteurs est assez élevée. On note même une indisponibilité totale sur Amazon.