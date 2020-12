Cyberpunk 2077 : Sony rembourse les joueurs et attaque CD Projekt

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

19

Depuis la semaine dernière, le jeu de l’année est enfin arrivé, après une annonce en 2012 et de nombreux reports. Il s’agit de Cyberpunk 2077 du studio Polonais CD Projekt. Attendu comme le messie, ce GTA like a été adulé par une partie de la presse, notamment sur PC, mais s’est fait descendre en masse sur PS4 et Xbox One. Certains l’ont même trouvé nul sur PC à cause des milliers de bugs et d’une jouabilité approximative. Seule l’ambiance unique de la ville semble susciter un consensus.



Cyberpunk 2077 déçoit donc en grande majorité et c’est surtout la version console qui indigne les joueurs ainsi que la presse internationale. Il n’en fallait pas plus que Sony se retourne contre le studio polonais, un fait rarissime.

Sony offre un remboursement pour tous

Comme le note les utilisateurs sur Reddit, le géant nippon a fait une rare exception et a modifié sa règle normalement verrouillée en matière de remboursement des jeux digitaux. Après avoir contacté un représentant du support après avoir déposé une réclamation en ligne, certains fans ont reçu un remboursement même après l’essai autorisé de 2 heures avec un achat numérique. Un membre de Reddit a également indiqué que le représentant du support avec lequel ils s'est entretenu a confirmé que Sony émettait une plainte commerciale auprès de CD Projekt RED.

En substance, on comprend que le studio polonais a profité de sa notoriété pour accumuler les ventes et précommandes sans prendre la peine de délivrer un jeu jouable. Quand on regarde les vidéos sur Twitter, Twitch, YouTube et autre, on se demande comment la décision d’une sortie a pu être prise. Même après plusieurs mises à jour correctives, il est impossible de jouer sans redémarrer le jeu plusieurs fois par heure, sans parler de l’IA qui semble avoir été complètement oubliée.

À date, Cyberpunk 2077 s’est tout de même écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires en quelques jours selon CD Projekt.



Enfin, aucune réaction pour le moment du côté de Microsoft.