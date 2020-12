La PS5 se vend 3 fois plus que la Xbox Series X en France

Hier à 17:59 (Màj hier à 18:03)

Alexandre Godard

Malgré tous les problèmes liés aux ruptures de stocks depuis plusieurs semaines des consoles next gen, les premiers chiffres annoncés montre que la PS5 cartonne à tel point qu'elle réalise le meilleur démarrage de l'histoire des consoles, rien que ça.

La PS5 réalise un démarrage historique

Pour la plupart d'entre nous, nous sommes déjà au courant mais le derniers chiffres de Ludostrie viennent confirmer la pensée générale. En effet, les chiffres de ventes un mois après le lancement des consoles annoncent 107 000 PS5 vendues lors de sa première semaine en France contre "seulement" 37 000 pour les Xbox Series X/S. Les chiffres ne sont bien évidemment pas officiels, surtout que Xbox a décidé sur cette génération de ne jamais donner les chiffres de ventes, mais ils semblent plutôt proches de la réalité. Vous l'aurez compris, la PS5 se vend 3 fois plus que les nouvelles Xbox dans l'hexagone, un chiffre qui correspond avec ce qui s'est passé sur l'ancienne génération.

Selon d'autres analyses, en ce qui concerne les Etats-Unis, la PS5 est la console de Sony qui réalise le meilleur démarrage de l'histoire des consoles. Même chose que pour la France, les chiffres ne sont pas officiels mais sachant que la PS4 avait réalisé un démarrage de 1.1 millions et que la Switch a été annoncée il n'y a pas longtemps (novembre) comme la console la plus vendue de la période au nombre de 1.35 millions on peut logiquement estimer que les ventes de la PS5 sur sa première semaine se situent entre ces deux chiffres.



À noter, même si tout le monde est au courant, que les consoles Next Gen connaissent un début de génération très difficile avec une pénurie mondiale de consoles, à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit depuis le début de l'année et qui impacte les productions. On vous laisse donc imaginer les chiffres qu'on aurait pu avoir si tout s'était passé normalement...