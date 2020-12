Killer Sudoku CTC : une version premium du jeu sur iOS

Le jeu Killer Sudoku CTC est désormais disponible sur App Store en version premium. Un titre dans lequel vous retrouverez un contenu enrichi moyennant la somme de 5.49€. Mais pour les fans du Sudoku, cela vaut largement son prix.

Pour tous les fans de Sudoku, vous allez être servis en ce mardi 15 décembre 2020 avec la sortie d'une toute nouvelle version premium de Killer Sudoku CTC. Les développeurs de cette série de jeux Sudoku Cracking The Cryptic ont décidé de combler les fans de Sudoku avec un système de progression et d'énigmes évolutives à résoudre lorsque vous réussissez des grilles.



La réalisation est simple mais efficace, tout est concentré sur le jeu lui-même.

Les joueurs commencent avec zéro étoile et gagnent des étoiles en résolvant des énigmes. Plus vous résolvez d'énigmes, plus vous gagnez d'étoiles et plus vous jouez d'énigmes. Seuls les joueurs de sudoku les plus dévoués (et les plus intelligents) termineront toutes les énigmes.