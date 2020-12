AirPods Max : le casque est en stock en Apple Store

Il y a 4 heures

Alban Martin

Surprise du côté du AirPods Max qui était annoncé avec parfois plus de 2 mois pour la livraison, le casque est de nouveau en stock sur l'Apple Store en ligne avec un retrait gratuit dans l'un des magasins de la firme.

Les stocks sont au vert pour l'AirPods Max

Comme par magie, Apple a réduit les délais allant jusqu'à 14 semaines à 0. Que ce soit nos lecteurs Rémy ou Hervé ou sur Twitter, de nombreux clients français ont remarqué le changement depuis ce matin. On se demande si Apple n'a pas volontairement retenu ses stocks afin de provoquer un buzz autour de son casque vendu 629€. Alors oui, le son est bon comme nous le constations il y a quelques jours, mais il ne se démarque pas assez d'un XM4 de Sony par exemple. De plus, son poids élevé se ressent au bout d'un moment, même si la répartition réalisée par les ingénieurs de la marque est excellente, tout comme la taille des oreillettes qui englobent très bien. Il est donc assez difficile de justifier un prix positionné deux fois plus haut que la concurrence directe (Bose, Sony, etc), malgré une finition impeccable et au-dessus du lot.



Dans tous les cas, voici une belle idée de cadeau que vous pourrez mettre sous le sapin !