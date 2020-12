Apple TV+ fait la promotion de sa série Téhéran dans une nouvelle vidéo

Écoutez un véritable ancien espion, Yola Reitman, qui dit qu'un véritable espion sait comment extraire des informations. Reitman discute des moyens de collecter des informations cruciales et de la manière dont Tamar les utilise dans le thriller d'espionnage Apple TV + Téhéran. Reitman a passé des années sous couverture pendant des années dans un pays ennemi.

Si vous n'avez pas encore regardé Téhéran, on parle d'une série qui met en avant une agente du Mossad avec des compétences de hackeuse. Elle va devoir partir dans sa ville natale à Téhéran en Iran pour se charger de neutraliser les défenses aériennes du pays. Aujourd'hui, nous savons que la série doit avoir reçu le feu vert pour une saison 2 car Apple a publié une nouvelle vidéo intitulée "Téhéran - Conversations avec un vrai espion: Essential Tradecraft".

En début de mois, nous vous apprenions qu'Apple réfléchissait à l'éventualité d'une saison 2 à sa série originale Téhéran, qui a connu un fort succès. En effet, la série d'espionnage israélienne a été réellement appréciée des spectateurs et selon Julien Leroux, ancien responsable de la représentation du programme pour Cineflix Media et fondateur de Paper Entertainment, affirmait que la Pomme opterait pour une suite. Une nouvelle qui semble se confirmer aujourd'hui puisque le service de streaming de Cupertino vient de dévoiler une nouvelle vidéo faisant la promotion de sa série.

