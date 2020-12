La Nintendo Switch en tête des ventes au Canada depuis deux ans

Julien Russo

La Switch est probablement le plus gros coup de génie dans l'histoire de Nintendo, la première console hybride pouvant servir de console de salon comme de console portable rencontre un succès infatigable depuis le 3 mars 2017. Si la Nintendo Switch bat tous les ans de nouveaux records au Japon, elle réalise une performance tout aussi impressionnante au Canada où elle a été en tête des ventes pendant 25 mois consécutifs !

La Nintendo Switch, cette console qui défie toutes les statistiques

Quand on est un revendeur de la Nintendo Switch, il faut mobiliser toute son équipe dans un réapprovisionnement permanent des stocks en rayon. Qu'elle soit en promotion ou sans promotion, quoiqu'il se passe la console de Nintendo se vend sans aucune difficulté !

Selon un rapport de The NPD Group, quand on combine les ventes de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch Lite (rien qu'au Canada et seulement en comptant le mois de novembre) on arrive à 148 000 unités vendues.

À noter que le PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft n'ont que très peu ralenti la bonne santé des deux consoles de Nintendo.

Le Canada est l'un des pays où la Nintendo Switch rencontre le plus de succès (après le Japon), l'entreprise a écoulé 790 000 consoles sur la totalité de l'année 2020, soit une augmentation de 162 000 consoles par rapport à 2019.

Si le Canada permet à Nintendo d'atteindre des sommets et des revenus conséquents, les États-Unis sont aussi un atout majeur, la Nintendo Switch est restée pendant 24 mois la "console la plus vendue". Le pays de l'Oncle Sam totalise 1,35 million d'unités vendu depuis le 1er janvier 2020, un chiffre qui va évoluer d'ici les prochains jours avec Noël qui approche !

Nintendo au coeur d'un scandale

Si les ventes se portent bien et que l'entreprise va probablement exploser son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, Nintendo est en ce moment en plein coeur d'un scandale après une série de consoles défectueuses qui ont été livrées chez les revendeurs. Un nombre incalculable d'utilisateurs au Japon se plaignent depuis plusieurs semaines d'avoir l'erreur "2162-0002" lors de l'activation de leur Nintendo Switch. Malheureusement, ce code d'erreur apporte une paralysie immédiate de la console et celle-ci devient inutilisable après ses premières secondes sous tension. Le siège de Nintendo a reconnu assez rapidement que le problème touchait de nombreux clients qui venaient d'investir dans la console hybride.

Sur son site officiel japonais, voici ce qu'explique Nintendo :

Merci pour votre soutien continu à nos produits.



Plusieurs clients nous ont signalé que le code erreur "2162-0002" est survenu lors des réglages initiaux de la Nintendo Switch qu'ils avaient achetée (au Japon) et que ces mêmes réglages ne peuvent par conséquent pas être achevés. Nous présentons nos plus sincères excuses pour ce dérangement et remplacerons rapidement les consoles concernées par des produits non défectueux. Merci de nous contacter via la page Internet prévue à cet effet.



Nous sommes profondément désolés pour le dérangement et l'inquiétude provoqués par cette situation. Nous allons nous efforcer d'améliorer davantage le contrôle qualité à l'avenir.

Comme nous savons que vous suivez iPhoneSoft partout dans le monde (et aussi au Japon), Nintendo a mis en ligne un formulaire pour demander le remplacement de la console défectueuse. Il vous suffira de saisir vos informations personnelles et d'apporter la preuve d'achat !



