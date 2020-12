Mini Motorways : un jeu Apple Arcade signé Dinosaur Polo Club

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Les fans de Mini Metro connaissent forcément Dinosaur Polo Club, le studio qui a publié ce magnifique jeu. Mais saviez-vous qu'une déclinaison existait sur Apple Arcade ? Mini Motorways vous propose de redéfinir le paysage urbain de votre ville pour en finir avec les embouteillages !



Regardez la vidéo :

Mini Motorways

Comme Mini Metro, Mini Motorways est un jeu de construction dans une ville en expansion. Mais les chemins de fer laissent places aux routes. Il faut concevoir un réseau routier capable de s'adapter à une métropole effervescente.

Votre rôle est de faire en sorte que le trafic reste fluide, et de gérer les améliorations avec précaution afin de répondre aux demandes de votre réseau. Mais combien temps allez-vous pouvoir tenir ? Telle est la question.



La réalisation est très sympa avec un côté ludique que l'on a connu sur le titre précédent. C'est accessible et à la fois suffisamment intéressant pour vous accrocher de longues heures.



Caractéristiques :

Un jeu unique grâces à l’expansion dynamique des villes.

De magnifiques cartes inspirées des villes du monde entier, qui n’attendent que vous pour les découvrir.

Des mises à niveau variées pour vous aider à faire évoluer votre réseau routier et répondre aux besoins de votre ville en expansion.

Choisissez parmi différents mode de couleur, y compris le mode nuit et le mode daltonien.

Une bande-son créée par Disasterpeace, qui évolue en fonction de votre ville.



Profitons-en pour parler de la mise à jour "Détour quotidien" arrivée hier. Elle comprend deux nouvelles cartes passionnantes avec les rues dynamiques de Manille et les festivals animés de Rio de Janeiro.



De plus, les défis quotidiens et hebdomadaires sont arrivés pour vous mettre au défi en apprenant à jouer différemment, ce qui apportent une nouvelle tournure à des cartes que vous connaissez. Vous pouvez désormais vous mesurer à d'autres joueurs sur un tableau de classement distinct.



Enfin, les développeurs de Dinosaur Polo Club ont réglé les feux rouges et rééquilibré le jeu sur toutes les cartes.



Si vous cherchiez un nouveau jeu sur Apple Arcade, ne cherchez plus. Disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu Mini Motorways