PS Plus : les jeux gratuits de janvier Maneater, Shadow of the Tomb Raider, Greedfall

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Avant le passage à la nouvelle année, Sony vient de dévoiler la liste des jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus en janvier 2021. Dans une semaine, les joueurs de PS4 vont pouvoir se défouler sur Shadow of the Tomb Raider et Greedfall, alors que les joueurs PS5 vont pouvoir nager avec les requins dans Maneater.

2 jeux gratuits pour PS4 et 1 jeu pour PS5

Pour démarrer l’année du bon pieds le géant nippon soigne ses abonnés PlayStation Plus sur PS4 et PS5 avec le dernier opus de la saga Tomb Raider signé Square Enix, le rpg d’action appelé Greedfall. ou encore l'arrivée d’un autre RPG d’action, aquatique cette fois avec les requins de Maneater à la fois jouable sur PS4 et PS5. Sur cette dernière, il est en 4K 60fps avec ray-tracing !

(PS4) : Combattez, explorez, fabriquez et survivez au cœur des jungles denses et périlleuses d’Amérique du Sud dans la plus grande aventure de Lara Croft où vous devrez sauver le monde d’une apocalypse maya. Des énigmes, de l’action et de l’infiltration ! Greedfall (PS4) : Dans ce RPG d’action, explorez de nouvelles terres alors que vous posez le pied sur une île lointaine qui regorge de magie, de richesses, de secrets oubliés et de créatures. À vous de choisir vos aptitudes, sorts et compétences et ainsi que la manière dont vous effectuerez vos objectifs : combat, diplomatie, tromperie ou furtivité.

(PS4) : Dans ce RPG d’action, explorez de nouvelles terres alors que vous posez le pied sur une île lointaine qui regorge de magie, de richesses, de secrets oubliés et de créatures. À vous de choisir vos aptitudes, sorts et compétences et ainsi que la manière dont vous effectuerez vos objectifs : combat, diplomatie, tromperie ou furtivité. Maneater (PS4 et PS5) : Vous êtes le plus grand prédateur aquatique, un terrifiant requin ! Maneater est un RPG d’action en monde ouvert où vous commencez l’aventure en tant que jeune requin dont la tâche consiste à survivre dans un monde cruel en vous hissant peu à peu dans la chaîne alimentaire. Pour ce faire, vous devrez explorer un vaste monde ouvert varié et affronter divers ennemis, humains ou animaux. Trouvez les bonnes ressources pour grandir et évoluer, et dépassez les attentes de Mère Nature.

Les jeux seront disponibles du 5 janvier janvier 2021 au 1er février.