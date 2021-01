Arkfront : un jeu de tir d'arcade prometteur en approche de l'App Store

Hier à 21:25 (Màj hier à 21:25)

Guillaume Gabriel

Les fêtes de fin d'année sont toujours un peu longues pour les amateurs de jeux mobiles, étant donné que les équipes de validation de l'App Store prennent des vacances. La conséquence, vous l'aurez compris, c'est que très peu de nouveautés voient le jour pendant cette période, nous laissant sur notre faim.



Cependant, on peut tout de même se contenter des annonces faites par les studios de développement, qui nous laissent entrevoir ce que les prochains mois nous réservent. Et parmi les petits attendus de 2021, on retrouve un certain Arkfront (v1.0, 180 Mo, iOS 9.0) qui n'est autre qu'un jeu de tir dans l'espace qui s'inspire de FTL: Faster Than Light.



Arkfront sur l'App Store dès le 15 janvier

Tracez votre chemin à travers la carte galactique vers Eden, en défendant l'ARK et l'avenir de l'humanité avec elle. Rassemblez des ressources et de l'expérience à utiliser lors de futures tentatives. La campagne propose plus de 120 niveaux pour augmenter la diversité de chaque tentative. Trouvez des événements pour des récompenses plus élevées et des avant-postes pour faire du shopping.

Arkfront est un futur titre prenant la forme d'un jeu de tir d'arcade développé par le studio Intensity Faucet Games et qui proposera 80 niveaux à parcourir avec plus de 15 types d'ennemis différents.



Sortie prévue le 15 janvier prochain au prix de 3,49€ !

