Samsung va démocratiser l'OLED sur nos PC portables

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

3

Depuis quelque temps, la technologie OLED est devenue une référence sur le marché de la télévision, et on comprend pourquoi : le rendu des couleurs, le contraste et la consommation d'énergie sont bien plus intéressants par rapport au LCD.



Seulement, le composant n'a jamais réellement vu le jour sur nos ordinateurs, notamment à cause de la hausse du coût conséquente. Mais, il semblerait que les choses pourraient rapidement changer grâce à Samsung qui y travaille actuellement.

La technologie OLED bientôt plus présente sur le marché des ordinateurs

La technologie OLED, bien que de plus en plus répandue sur les télévisions, fait figure de composant haut de gamme et se réserve pour les smartphones et ordinateurs coûteux. On se rappelle notamment que Dell avait fait le choix d'utiliser cette dernière pour son ordinateur XPS 15 2019 dont le prix avait alors dépassé les 2 000 euros.



Une généralisation difficile, mais qui pourrait devenir une réalité certaine dans un futur plus ou moins proche grâce à Samsung. En effet, le coréen vient d'annoncer son OLED pour les ordinateurs portables durant le CES 2021, prévu pour la semaine prochaine.



Sa technologie est impressionnante et très intéressante avec notamment des noirs très profonds à 0,0005 nit et un spectre colorimétrique prometteur.