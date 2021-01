COD Mobile a généré 14 millions de dollars la première semaine en Chine

Call of Duty®: Mobile est la référence, le port étendard de la série mythique sur smartphone. Après des années de succès sur console et PC voilà maintenant que la version mobile "prend le relai" et ce n'est pas le lancement en Chine qui viendra nous contredire. En seulement 7 petits jours, le jeu à déjà rapporté plus de 14 millions de dollars, rien que ça...

Call of Duty®: Mobile déjà au sommet en seulement 7 jours

Call of Duty Mobile cartonne depuis sa sortie dans plusieurs endroits de la planète en octobre 2019. Le fait qu'il reprenne énormément d'éléments d'anciens Call of Duty pour les mélanger tous ensemble ajoute de la nostalgie et un plaisir non négligeable qui ne cesse de plaire aux joueurs du monde entier. Rajoutez à cela des mises à jour plus que fréquentes et une compatibilité avec les manettes et vous obtenez un jeu mobile ultra complet.

Cependant, il y a un endroit sur la planète où le jeu était très attendu mais n'était pas encore disponible, la Chine. C'est désormais le cas depuis le 25 décembre 2020 et à en croire les premiers chiffres, le jeu est déjà un succès, seulement une semaine après sa sortie. En effet, après les millions de pré-inscriptions en octobre 2020, on apprend maintenant que le jeu à générer plus de 14 millions de dollars en a peine 7 jours.



Ce chiffre est dans la continuité du succès des mois précédents car selon les derniers chiffres, COD Mobile aurait rapporter plus de 644 millions d'euros avec les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne comme les pays les plus dépensiés sur le jeu.



Après le succès mondial de cette dernière décennie sur console et PC, Call of Duty semble bien parti pour passer quelques années au sommet sur mobile.

